В России изменился принцип выплаты 13-й зарплаты

Работодатели должны теперь четко указывать в документах, за что платят 13-ю зарплату сотрудникам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 1 сентября 2025 года работодатели должны четко прописывать условия выплаты 13-й зарплаты в документах. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«С 1 сентября 2025 года статью 135 Трудового Кодекса РФ дополнили третьей частью, которая требует, что документы, устанавливающие премирование (трудовые и коллективные договоры, положения), должны четко описывать вид премии, размер, условия получения и срок выплаты», — пояснил Хаминский в беседе с РИА Новости. Юрист подчеркнул, что 13-я зарплата — это необязательная выплата, которая служит стимулом для сотрудников, повышая их мотивацию.

Условия начисления и выплаты годовой премии устанавливаются внутренними документами компании — коллективным договором, положением о премировании и так далее. Размер премии может быть фиксированным или зависеть от результатов работы или среднего заработка сотрудника.

Продолжение после рекламы

Чаще всего работодатели выплачивают такую премию в конце календарного года или в начале следующего. Хаминский также обратил внимание на то, что выплата, как и обычная зарплата, облагается налогами и страховыми взносами. Кроме того, юрист отметил: если работник уволился до момента выплаты премии, но выполнил все условия для ее получения (отсутствуют взыскания, достигнуты все показатели), премия должна быть выплачена.