Две группы диверсантов ВСУ стреляли друг в друга при попытке попасть в Купянск

Отмечается, что украинские подразделения никак не взаимодействовали между собой

Под Купянском две группы диверсантов ВСУ перестреляли друг друга при попытке проникнуть на территорию города. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, среди задач диверсантов была показательная установка украинских флагов.

«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов. <...> Планировалась показательная установка украинских флагов», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.

Данный маневр должен был показать, что ВСУ якобы частично контролируют город. Кроме того, им ставилась задача ликвидировать российские силы на определенном участке городской территории с целью последующего прорыва оборонных позиций. Согласно информации, полученной от силовых структур, попытка оказалась безуспешной. Потери ВСУ составили пять человек убитыми и трое ранеными. Там добавили, что ошибки украинских военных обусловлены недостаточной координацией действий между подразделениями, поспешностью в принятии решений и некомпетентным руководством, которое командовало не обученными подчиненными.

