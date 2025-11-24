Две группы диверсантов ВСУ стреляли друг в друга при попытке попасть в Купянск
Отмечается, что украинские подразделения никак не взаимодействовали между собой
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Под Купянском две группы диверсантов ВСУ перестреляли друг друга при попытке проникнуть на территорию города. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, среди задач диверсантов была показательная установка украинских флагов.
«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов. <...> Планировалась показательная установка украинских флагов», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Данный маневр должен был показать, что ВСУ якобы частично контролируют город. Кроме того, им ставилась задача ликвидировать российские силы на определенном участке городской территории с целью последующего прорыва оборонных позиций. Согласно информации, полученной от силовых структур, попытка оказалась безуспешной. Потери ВСУ составили пять человек убитыми и трое ранеными. Там добавили, что ошибки украинских военных обусловлены недостаточной координацией действий между подразделениями, поспешностью в принятии решений и некомпетентным руководством, которое командовало не обученными подчиненными.
Ранее стало известно, что стремительное оставление Купянска выявило серьезные проблемы в состоянии ВСУ. За семидневный период Украина лишилась не только важного транспортного узла, но и 11 тысяч единиц военной техники. Кроме того, наблюдается снижение боевых возможностей страны, а всеобщая мобилизация негативно повлияла на моральный дух военнослужащих. По данным издания солдаты покидают позиции и сдаются в плен, передает информацию 360.ru.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
