Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Две группы диверсантов ВСУ стреляли друг в друга при попытке попасть в Купянск

24 ноября 2025 в 06:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Отмечается, что украинские подразделения никак не взаимодействовали между собой

Отмечается, что украинские подразделения никак не взаимодействовали между собой

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Под Купянском две группы диверсантов ВСУ перестреляли друг друга при попытке проникнуть на территорию города. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, среди задач диверсантов была показательная установка украинских флагов.

«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов. <...> Планировалась показательная установка украинских флагов», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.

Данный маневр должен был показать, что ВСУ якобы частично контролируют город. Кроме того, им ставилась задача ликвидировать российские силы на определенном участке городской территории с целью последующего прорыва оборонных позиций. Согласно информации, полученной от силовых структур, попытка оказалась безуспешной. Потери ВСУ составили пять человек убитыми и трое ранеными. Там добавили, что ошибки украинских военных обусловлены недостаточной координацией действий между подразделениями, поспешностью в принятии решений и некомпетентным руководством, которое командовало не обученными подчиненными.

Продолжение после рекламы

Ранее стало известно, что стремительное оставление Купянска выявило серьезные проблемы в состоянии ВСУ. За семидневный период Украина лишилась не только важного транспортного узла, но и 11 тысяч единиц военной техники. Кроме того, наблюдается снижение боевых возможностей страны, а всеобщая мобилизация негативно повлияла на моральный дух военнослужащих. По данным издания солдаты покидают позиции и сдаются в плен, передает информацию 360.ru.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал