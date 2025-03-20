Песков — URA.RU: Кремль не будет вмешиваться в дела Турции

Массовые протесты в Турции в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу не станут поводом для телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, происходящее — внутреннее дело суверенной страны.
«Нет, это (протесты, — ред.) не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенные дела Турции. Мы не любим, когда нам говорят, как жить, и сами не вмешиваемся в дела других стран», — подчеркнул Песков.
В Турции в среду начались массовые протесты на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции. Вместе с чиновником задержан его пресс-секретарь и еще около 100 работников мэрии. Имамоглу считается главным оппонентом действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
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