Песков — URA.RU: Кремль не будет вмешиваться в дела Турции

Песков: Кремль не будет вмешиваться в дела Турции на фоне протестов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в происходящее в Турции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в происходящее в Турции Фото:

Массовые протесты в Турции в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу не станут поводом для телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, происходящее — внутреннее дело суверенной страны.

«Нет, это (протесты, — ред.) не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенные дела Турции. Мы не любим, когда нам говорят, как жить, и сами не вмешиваемся в дела других стран», — подчеркнул Песков.

В Турции в среду начались массовые протесты на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции. Вместе с чиновником задержан его пресс-секретарь и еще около 100 работников мэрии. Имамоглу считается главным оппонентом действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Массовые протесты в Турции в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу не станут поводом для телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, происходящее — внутреннее дело суверенной страны. «Нет, это (протесты, — ред.) не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенные дела Турции. Мы не любим, когда нам говорят, как жить, и сами не вмешиваемся в дела других стран», — подчеркнул Песков. В Турции в среду начались массовые протесты на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции. Вместе с чиновником задержан его пресс-секретарь и еще около 100 работников мэрии. Имамоглу считается главным оппонентом действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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