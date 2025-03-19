«Алые паруса» в Петербурге пройдут 28 июня

«Алые паруса», долгожданный праздник выпускников, который ежегодно собирает тысячи зрителей в Санкт-Петербурге, в этом году запланирован на 28 июня. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.
«Любимый петербуржцами праздник выпускников „Алые паруса“ пройдёт в этом году 28 июня. Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге», — написал губернатор в своем telegram-канале.
«Алые паруса» — праздник с богатой историей, вдохновленный одноименным произведением Александра Грина. Мероприятие символизирует начало нового этапа в жизни молодых людей. Главной изюминкой праздника является проходящий по Неве парусник с алыми парусами, который освещается сотнями огней и фейерверков, создавая незабываемое зрелище.
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