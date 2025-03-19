19 марта 2025

«Алые паруса» в Петербурге пройдут 28 июня

© Служба новостей «URA.RU»
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Главной изюминкой праздника является проходящий по Неве парусник с алыми парусами
Главной изюминкой праздника является проходящий по Неве парусник с алыми парусами Фото:

«Алые паруса», долгожданный праздник выпускников, который ежегодно собирает тысячи зрителей в Санкт-Петербурге, в этом году запланирован на 28 июня. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

«Любимый петербуржцами праздник выпускников „Алые паруса“ пройдёт в этом году 28 июня. Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге», — написал губернатор в своем telegram-канале.

«Алые паруса» — праздник с богатой историей, вдохновленный одноименным произведением Александра Грина. Мероприятие символизирует начало нового этапа в жизни молодых людей. Главной изюминкой праздника является проходящий по Неве парусник с алыми парусами, который освещается сотнями огней и фейерверков, создавая незабываемое зрелище.

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«Алые паруса», долгожданный праздник выпускников, который ежегодно собирает тысячи зрителей в Санкт-Петербурге, в этом году запланирован на 28 июня. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов. «Любимый петербуржцами праздник выпускников „Алые паруса“ пройдёт в этом году 28 июня. Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге», — написал губернатор в своем telegram-канале. «Алые паруса» — праздник с богатой историей, вдохновленный одноименным произведением Александра Грина. Мероприятие символизирует начало нового этапа в жизни молодых людей. Главной изюминкой праздника является проходящий по Неве парусник с алыми парусами, который освещается сотнями огней и фейерверков, создавая незабываемое зрелище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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