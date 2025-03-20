Курганский военный был освобожден после украинского плена

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Курганец оказался в числе 175 освобожденных из плена военнослужащих
Курганец оказался в числе 175 освобожденных из плена военнослужащих Фото:

В числе 175 российских военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными с Украиной, есть житель Курганской области. Эту информацию URA.RU подтвердила руководитель комитета семей воинов регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Оксана Пашкова.

«В числе 175 российских военнослужащих, возвращенных в России из украинского плена в результате обмена пленными, есть житель Курганской области», — сообщили в фонде.

Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175» 19 марта, о чем сообщили в Минобороны РФ. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Они находятся в Беларуси, где у них есть возможность связаться с родственниками. Вскоре они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации. Посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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В числе 175 российских военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными с Украиной, есть житель Курганской области. Эту информацию URA.RU подтвердила руководитель комитета семей воинов регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Оксана Пашкова. «В числе 175 российских военнослужащих, возвращенных в России из украинского плена в результате обмена пленными, есть житель Курганской области», — сообщили в фонде. Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175» 19 марта, о чем сообщили в Минобороны РФ. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Они находятся в Беларуси, где у них есть возможность связаться с родственниками. Вскоре они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации. Посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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