Губернатор ХМАО создал новую структуру для развития промышленности в регионе

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подписал постановление о создании совета по развитию промышленности. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правительства региона.
«Совет будет рассматривать вопросы, связанные с развитием промышленных парков, технопарков и кластеров, а также разрабатывать предложения по импортозамещению и поддержке внешнеэкономической деятельности», — говорится в постановлении. Основными задачами совета станут координация взаимодействия между промышленными предприятиями, органами власти и разработка мер финансовой поддержки бизнеса.
В состав совета вошли представители департаментов промышленности, экономического развития и недропользования, а также руководители торгово-промышленных палат и фондов поддержки предпринимательства. Председателем в совете будет сам Кухарук, его зампредом назначена замгубернатора Наталья Огородникова. Заседания будут проводиться не реже одного раза в год, а их решения будут носить рекомендательный характер.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук раскритиковал подход прежней команды правительства ХМАО к поддержке бизнеса. Тогда он анонсировал создание новых структур для улучшения ситуации, включая специализированную поддержку креативных индустрий.
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