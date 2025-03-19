19 марта 2025

Губернатор ХМАО создал новую структуру для развития промышленности в регионе

Губернатор ХМАО Кухарук создал совет по развитию промышленности
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук создал Совет по развитию промышленности
Губернатор ХМАО Кухарук создал Совет по развитию промышленности Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подписал постановление о создании совета по развитию промышленности. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правительства региона.

«Совет будет рассматривать вопросы, связанные с развитием промышленных парков, технопарков и кластеров, а также разрабатывать предложения по импортозамещению и поддержке внешнеэкономической деятельности», — говорится в постановлении. Основными задачами совета станут координация взаимодействия между промышленными предприятиями, органами власти и разработка мер финансовой поддержки бизнеса.

В состав совета вошли представители департаментов промышленности, экономического развития и недропользования, а также руководители торгово-промышленных палат и фондов поддержки предпринимательства. Председателем в совете будет сам Кухарук, его зампредом назначена замгубернатора Наталья Огородникова. Заседания будут проводиться не реже одного раза в год, а их решения будут носить рекомендательный характер.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук раскритиковал подход прежней команды правительства ХМАО к поддержке бизнеса. Тогда он анонсировал создание новых структур для улучшения ситуации, включая специализированную поддержку креативных индустрий.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подписал постановление о создании совета по развитию промышленности. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правительства региона. «Совет будет рассматривать вопросы, связанные с развитием промышленных парков, технопарков и кластеров, а также разрабатывать предложения по импортозамещению и поддержке внешнеэкономической деятельности», — говорится в постановлении. Основными задачами совета станут координация взаимодействия между промышленными предприятиями, органами власти и разработка мер финансовой поддержки бизнеса. В состав совета вошли представители департаментов промышленности, экономического развития и недропользования, а также руководители торгово-промышленных палат и фондов поддержки предпринимательства. Председателем в совете будет сам Кухарук, его зампредом назначена замгубернатора Наталья Огородникова. Заседания будут проводиться не реже одного раза в год, а их решения будут носить рекомендательный характер. Ранее URA.RU писало, что Кухарук раскритиковал подход прежней команды правительства ХМАО к поддержке бизнеса. Тогда он анонсировал создание новых структур для улучшения ситуации, включая специализированную поддержку креативных индустрий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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