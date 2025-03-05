Губернатор Кухарук раскритиковал подход прежней команды правительства ХМАО к поддержке бизнеса

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскритиковал подход прежней команды правительства к поддержке бизнеса. Во время общения с сургутскими креативщиками он рассказал, что, возглавив регион, спрашивал подчиненных, когда и как проходили аналогичные встречи при Наталье Комаровой. Оказалось, что подобные мероприятия можно было пересчитать по пальцам одной руки, передает корреспондент URA.RU.
«Назвали проектный комитет, но мы понимаем — это для ограниченного количества лиц. И январь 2024 года на ВДНХ. Я говорю: неужели использовали эту площадку для встречи с предпринимателями? Не то, что в Сургут пригласили, а в Москву! Была еще встреча с теми, кто участвовал в праздничной программе на День округа. Например, там был Няганский ТЮЗ. Согласен, это встреча с творческими людьми, но, наверное, не в том формате, в котором она нужна в части бизнеса. Пока не будет специально выделенной структуры, которая будет заниматься только лишь поддержкой контактов, продвижением креативных индустрий, будет очень медленно развиваться та самая креативная отрасль в экономике», — поделился мнением Кухарук.
Затем глава региона анонсировал создание отдельной структуры, которая заберет из правительственного фонда «Мой бизнес» полномочия по поддержке креативных индустрий. «Я считаю, что мы тоже должны вывести из „Моего бизнеса“ вот это направление, оно должно стать самостоятельной структурой. Очень много зависит от того, кто будет возглавлять, кто будет флагманом, кто будет сегодня от лица правительства объединить их предпринимателей», — подытожил губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутские предприниматели попросили губернатора ХМАО Руслана Кухарука перенести из Ханты-Мансийска в Сургут запланированную в апреле стратегическую сессию с Агентством стратегических инициатив (АСИ). На встрече с творческой бизнес-элитой одна из участниц пожаловалась на нехватку мест в гостиницах столицы округа.
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