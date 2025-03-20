Более 10 городов ХМАО подойдут под льготную ипотеку на вторичное жилье

В 12 городах Югры с 1 апреля можно будет воспользоваться покупкой вторичного жилья по семейной ипотеке. Список городов, соответствующий новой программе, опубликован на портале ДОМ.РФ.
«В список вошел 901 населенный пункт, где на начало 2025 года, по данным портала наш.дом.pф, строилось два и менее многоквартирных домов. В перечне 12 городов Ханты-Мансийского автономного округа», — сообщается на сайте ДОМ.РФ.
В список вошли: Белоярский, Советский, Мегион, Урай, Лянтор, Югорск, Лангепас, Радужный, Нягань, Когалым, Покачи и Пыть-Ях. Согласно новой программе, ипотеку под 6% годовых смогут взять семьи с детьми. При этом первоначальный взнос составит 20% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей.
Изменения в льготной программе для семей стали возможны благодаря поручению президента РФ Владимира Путина. Это решение является важным и направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не ведется строительство нового жилья.
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