Семейную ипотеку распространили на вторичный рынок недвижимости

По поручению Президента РФ Владимира Путина с 1 апреля 2025 года вступят в силу новые условия программы семейной ипотеки. Теперь она будет распространяться и на вторичный рынок жилья в городах, где строительство новых домов ограничено не более чем двумя объектами.
«По поручению Президента РФ Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов», — сообщается на сайте Минфина России.
Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков отметил, что это решение является важным и направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не ведется строительство нового жилья. Он добавил, что таким образом продолжается совершенствование программы «Семейная ипотека», что делает эту меру поддержки более адресной.
Согласно новым условиям, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, смогут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке до 6% годовых, но только один раз. Квартира должна располагаться в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не признан аварийным. Также запрещается приобретение жилья у взаимозависимых лиц.
Решение о расширении действия программы было согласовано Правительством РФ и внесено в ГИИС «Электронный бюджет». Это позволит более эффективно использовать государственные ресурсы для поддержки нуждающихся семей.
Ранее обсуждения о расширении программы семейной ипотеки проводились на уровне правительства, в частности, на совещании у вице-премьера Александра Новака 28 февраля. По итогам этого совещания, Минфин и Минстрой в сотрудничестве с агентством «Дом.РФ» получили поручение оценить возможные эффекты от расширения программы и представить конкретные предложения. Это стало основой для последующего решения о включении вторичного жилья в программу семейной ипотеки, особенно в регионах с ограниченным жилищным строительством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.