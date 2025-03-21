Financial Times: в Европе обсуждают смену лидерства США в НАТО

Ряд крупнейших европейских стран планирует представить США план по увеличению своей ответственности за финансирование и оборону Европы до начала июньского саммита НАТО. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на четырех европейских чиновников.
«Крупнейшие военные державы Европы разрабатывают планы, по которым они примут от США большую ответственность за оборону континента... Их цель — придумать план по переносу финансового и военного бремени на европейские столицы и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО», — говорится в материале газеты.
Согласно информации Financial Times, в число стран, участвующих в подготовке данного плана, входят Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы. Предложение включает обязательства по увеличению расходов на оборону и наращиванию военного потенциала, что является ответом на давние претензии США к европейским союзникам по поводу их вклада в общую безопасность альянса.
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