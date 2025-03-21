Херш: Трамп хочет превратить Крым в крупный международный курорт

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Трамп хочет развивать Крым
Трамп хочет развивать Крым Фото:

Президент США Дональд Трамп заинтересован в развитии Крыма в качестве международного курорта в сотрудничестве с российским руководством. Об этом сообщает американский журналист Сеймур Херш в своей публикации на платформе Substack.

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с [президентом РФ Владимиром] Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — написал лауреат Пулитцеровской премии в своей колонке.

Херш упоминает, что подобные планы могут распространяться и на Донбасс. Ранее издание Semafor также сообщало о возможности признания со стороны США Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского конфликта.

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Президент США Дональд Трамп заинтересован в развитии Крыма в качестве международного курорта в сотрудничестве с российским руководством. Об этом сообщает американский журналист Сеймур Херш в своей публикации на платформе Substack. «Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с [президентом РФ Владимиром] Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — написал лауреат Пулитцеровской премии в своей колонке. Херш упоминает, что подобные планы могут распространяться и на Донбасс. Ранее издание Semafor также сообщало о возможности признания со стороны США Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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