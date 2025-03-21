В Лондоне прогремел мощный взрыв. Видео

Sky News: крупнейший аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара на электроподстанции
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В Лондоне произошел купный пожар на электроподстанции
В Лондоне произошел купный пожар на электроподстанции Фото:

Аэропорт Хитроу в Лондоне был закрыт на почти сутки из-за пожара на электроподстанции. Об этом сообщает Sky News. По информации администрации аэропорта, меры по закрытию были приняты для обеспечения безопасности пассажиров и персонала.

«В аэропорту произошло отключение электроэнергии. Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет иного выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года», — сообщили в администрации аэропорта британским журналистам. В соцсетях опубликованы соответствующие кадры возгорания на электроподстанции. Дым от огня распространился на всю округу. В ближайшие дни ожидаются значительные сбои в работе аэропорта.

Пассажирам настоятельно рекомендовано не отправляться в аэропорт до его повторного открытия. Кроме того, на текущий момент неясна ситуация с перенаправлением прибывающих рейсов. Хитроу — один из самых загруженных аэропортов мира.

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Аэропорт Хитроу в Лондоне был закрыт на почти сутки из-за пожара на электроподстанции. Об этом сообщает Sky News. По информации администрации аэропорта, меры по закрытию были приняты для обеспечения безопасности пассажиров и персонала. «В аэропорту произошло отключение электроэнергии. Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет иного выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года», — сообщили в администрации аэропорта британским журналистам. В соцсетях опубликованы соответствующие кадры возгорания на электроподстанции. Дым от огня распространился на всю округу. В ближайшие дни ожидаются значительные сбои в работе аэропорта. Пассажирам настоятельно рекомендовано не отправляться в аэропорт до его повторного открытия. Кроме того, на текущий момент неясна ситуация с перенаправлением прибывающих рейсов. Хитроу — один из самых загруженных аэропортов мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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