Директор структуры мэрии Кургана и экс-главврач захотели стать депутатами

На праймериз «Единой России» по выборам в Курганскую областную думу заявились директор Административно-технической инспекции администрации города Кургана Никита Курбаченков и бывший главврач Юрий Истомин. Об этом URA.RU сообщили источники в партии, а также информация размещена в официальной группе местного отделения ЕР.
«Директор АТИ мэрии Кургана Курбаченков подал документы на участие в предварительном голосовании. Он выдвигается по округу №5 — Заозерный», — сообщили в партии. Курбаченков с 2016 года состоит в «Единой России», ранее занимал должность исполнительного секретаря Курганского местного отделения.
Второй кандидат предварительного голосования — Юрий Истомин — ранее возглавлял областной врачебно-физкультурный диспансер и был депутатом гордумы пятого созыва. Сейчас он на пенсии, но продолжает политическую деятельность как секретарь первичного отделения. Истомин подал документы на округ №2 — Центральный.
Ранее URA.RU писало, что на внутрипартийные выборы «Единой России» по выдвижению кандидатов в Курганскую областную думу подали заявки 16 человек. Среди них были представители органов власти, системы образования и промышленности. Выборы в областную думу пройдут 14 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутата.
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