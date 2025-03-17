В Кургане чиновники и педагоги массово заявились на праймериз «Единой России»

На внутрипартийные выборы «Единой России» по выдвижению кандидатов в Курганскую областную думу подали заявки 16 человек. Среди них — представители органов власти, системы образования и промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте праймериз ЕР. Подробнее — в материале URA.RU.
Кто идет на предварительное голосование
В списке зарегистрированных участников есть как действующие чиновники, так и педагоги, работники предприятий и представители госслужбы. «Например, Галина Замятина возглавляет территориальный отдел администрации Каргапольского муниципального округа, а Анастасия Исакова работает в администрации Притобольного округа, исполняя обязанности руководителя отдела ЗАГС», — следует из данных на сайте предварительного голосования.
В праймериз участвуют и представители системы образования. Так, во внутрепартийном голосовании будут бороться Алена Блынская, заместитель директора Глядянской школы, Ольга Яговитина, директор Батуринской СОШ, и Алексей Плотников, руководитель отдела физической культуры и спорта администрации Каргапольского округа.
Кто еще зарегистрирован на праймериз ЕР
Кроме чиновников и педагогов, в списке кандидатов представлены представители бизнеса, госслужбы и промышленности:
- Анна Ганеева — главный специалист Танрыкуловского территориального отдела;
- Софья Козина — студентка Курганского базового медицинского колледжа;
- Елизавета Коротовских — ведущий аналитик ГКУ «МИАЦ»;
- Александр Лузин — мастер участка в АО «СУЭНКО», муниципальный депутат;
- Алина Мингалева — делопроизводитель территориального отдела Каргапольского округа;
- Денис Сорокин — заведующий методическим отделом Глядянского РДК;
- Владимир Федоров — управляющий бизнесом;
- Максим Шохин — неработающий кандидат с профильным образованием в сфере управления;
- Мария Юминова — заместитель директора школы №40 в Кургане.
Что такое праймериз
Праймериз — это предварительное голосование, в ходе которого партия определяет кандидатов на выборы. Основная цель — выявить наиболее популярных и узнаваемых претендентов среди избирателей.
В России праймериз системно проводит только «Единая Россия». Первые состоялись в 2007 году, а с 2009 года процедура стала обязательной для выдвижения кандидатов на региональных и парламентских выборах. Победители получают поддержку партии на выборах в органы власти.
Ранее URA.RU также писало, что на праймериз ЕР зарегистрировались Александр Пылков — педагог-организатор, участник СВО и тиктокер, а также Александр Черняк — генеральный директор ООО «МобиДик», действующий депутат облдумы. Выборы в облдуму пройдут 14 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутата.
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