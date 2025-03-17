В Кургане чиновники и педагоги массово заявились на праймериз «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в курганскую облдуму подали заявки 16 человек
На праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в курганскую облдуму подали заявки 16 человек Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

На внутрипартийные выборы «Единой России» по выдвижению кандидатов в Курганскую областную думу подали заявки 16 человек. Среди них — представители органов власти, системы образования и промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте праймериз ЕР. Подробнее — в материале URA.RU.

Кто идет на предварительное голосование

В списке зарегистрированных участников есть как действующие чиновники, так и педагоги, работники предприятий и представители госслужбы. «Например, Галина Замятина возглавляет территориальный отдел администрации Каргапольского муниципального округа, а Анастасия Исакова работает в администрации Притобольного округа, исполняя обязанности руководителя отдела ЗАГС», — следует из данных на сайте предварительного голосования. 

В праймериз участвуют и представители системы образования. Так, во внутрепартийном голосовании будут бороться Алена Блынская, заместитель директора Глядянской школы, Ольга Яговитина, директор Батуринской СОШ, и Алексей Плотников, руководитель отдела физической культуры и спорта администрации Каргапольского округа.

Кто еще зарегистрирован на праймериз ЕР

Кроме чиновников и педагогов, в списке кандидатов представлены представители бизнеса, госслужбы и промышленности:

  • Анна Ганеева — главный специалист Танрыкуловского территориального отдела;
  • Софья Козина — студентка Курганского базового медицинского колледжа;
  • Елизавета Коротовских — ведущий аналитик ГКУ «МИАЦ»;
  • Александр Лузин — мастер участка в АО «СУЭНКО», муниципальный депутат;
  • Алина Мингалева — делопроизводитель территориального отдела Каргапольского округа;
  • Денис Сорокин — заведующий методическим отделом Глядянского РДК;
  • Владимир Федоров — управляющий бизнесом;
  • Максим Шохин — неработающий кандидат с профильным образованием в сфере управления;
  • Мария Юминова — заместитель директора школы №40 в Кургане.

Что такое праймериз

Праймериз — это предварительное голосование, в ходе которого партия определяет кандидатов на выборы. Основная цель — выявить наиболее популярных и узнаваемых претендентов среди избирателей.

В России праймериз системно проводит только «Единая Россия». Первые состоялись в 2007 году, а с 2009 года процедура стала обязательной для выдвижения кандидатов на региональных и парламентских выборах. Победители получают поддержку партии на выборах в органы власти.

Ранее URA.RU также писало, что на праймериз ЕР зарегистрировались Александр Пылков — педагог-организатор, участник СВО и тиктокер, а также Александр Черняк — генеральный директор ООО «МобиДик», действующий депутат облдумы. Выборы в облдуму пройдут 14 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутата. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На внутрипартийные выборы «Единой России» по выдвижению кандидатов в Курганскую областную думу подали заявки 16 человек. Среди них — представители органов власти, системы образования и промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте праймериз ЕР. Подробнее — в материале URA.RU. Кто идет на предварительное голосование В списке зарегистрированных участников есть как действующие чиновники, так и педагоги, работники предприятий и представители госслужбы. «Например, Галина Замятина возглавляет территориальный отдел администрации Каргапольского муниципального округа, а Анастасия Исакова работает в администрации Притобольного округа, исполняя обязанности руководителя отдела ЗАГС», — следует из данных на сайте предварительного голосования.  В праймериз участвуют и представители системы образования. Так, во внутрепартийном голосовании будут бороться Алена Блынская, заместитель директора Глядянской школы, Ольга Яговитина, директор Батуринской СОШ, и Алексей Плотников, руководитель отдела физической культуры и спорта администрации Каргапольского округа. Кто еще зарегистрирован на праймериз ЕР Кроме чиновников и педагогов, в списке кандидатов представлены представители бизнеса, госслужбы и промышленности: Что такое праймериз Праймериз — это предварительное голосование, в ходе которого партия определяет кандидатов на выборы. Основная цель — выявить наиболее популярных и узнаваемых претендентов среди избирателей. В России праймериз системно проводит только «Единая Россия». Первые состоялись в 2007 году, а с 2009 года процедура стала обязательной для выдвижения кандидатов на региональных и парламентских выборах. Победители получают поддержку партии на выборах в органы власти. Ранее URA.RU также писало, что на праймериз ЕР зарегистрировались Александр Пылков — педагог-организатор, участник СВО и тиктокер, а также Александр Черняк — генеральный директор ООО «МобиДик», действующий депутат облдумы. Выборы в облдуму пройдут 14 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутата. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...