Набиуллина назвала нормой снизившиеся ставки по вкладам

Текущее снижение ставок по вкладам до уровня ниже ключевой ставки свидетельствует о нормализации ситуации. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
«Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки — это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки», — отметила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
По словам Набиуллиной, ранее банки ожидали возможного повышения ключевой ставки ЦБ и заранее завышали ставки по депозитам. Кроме того, ужесточение макропруденциальной политики также способствовало завышению ставок по вкладам. Теперь же, после того, как ЦБ скорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков, ситуация стабилизировалась, подчеркнула глава регулятора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.