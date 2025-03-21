Семья из ЯНАО выиграла международный конкурс в Москве

Приуральский этночум занял первое место в туристическом конкурсе PRO-туризм 2025
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Приуральский этночум победил на конкурсе PRO-туризм
Приуральский этночум победил на конкурсе PRO-туризм Фото:

Семья из Приуральского района ЯНАО выиграла международный туристический конкурс «Туристический код PRO-туризм 2025». Состязание состоялось в Москве, о победе приуральцев сообщили местные СМИ.

«Приуральская семья заняла первое место в третьем международном конкурсе „Туристический код PRO-туризм 2025“. Приуральцы выступили с презентацией своего туристического детища „Семейный этночум „Най_ныh““, — сообщили в telegram-канале „Мы из Приуралья“.

Яна Тайшина со своей семьей три дня готовила к защите проекта семейного этночума. На оценку жури свои работы представили более 700 участников из 89 регионов России. 543 проекта жюри оценили в 50 номинациях.

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Семья из Приуральского района ЯНАО выиграла международный туристический конкурс «Туристический код PRO-туризм 2025». Состязание состоялось в Москве, о победе приуральцев сообщили местные СМИ. «Приуральская семья заняла первое место в третьем международном конкурсе „Туристический код PRO-туризм 2025“. Приуральцы выступили с презентацией своего туристического детища „Семейный этночум „Най_ныh““, — сообщили в telegram-канале „Мы из Приуралья“. Яна Тайшина со своей семьей три дня готовила к защите проекта семейного этночума. На оценку жури свои работы представили более 700 участников из 89 регионов России. 543 проекта жюри оценили в 50 номинациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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