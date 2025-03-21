Келлог назвал главную ошибку Зеленского во время встречи с Трампом

Главная ошибка украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме заключалась в том, что он начал «играть на публику». Об этом заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
«Я думаю, что 2-3 недели назад в Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику», — сообщил Кит Келлог в интервью ABC News. По его словам, Зеленский был предупрежден не вести себя таким образом, однако не прислушался к советам.
Келлог отмечал, что такое поведение украинского лидера, его заигрывания с прессой, приведет к плохим последствиям — что впоследствии и произошло. Поведение Зеленского было рассчитано на укрепление его имиджа перед СМИ. Однако такая стратегия, как отмечает Келлог, подорвала более глубокие дипломатические усилия и взаимопонимание с администрацией Трампа.
Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля переросла в перепалку. Зеленский начал требовать гарантии безопасности от США в обмен на соглашение о разработке редкоземельных металлов. Эти и другие факторы вывели Трампа из себя, и он попросил Зеленского и украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.
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