Келлог назвал главную ошибку Зеленского во время встречи с Трампом

Келлог: ошибка Зеленского в Белом доме заключалась в «игре на публику»
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Зеленский ошибся, начав заигрывать с прессой в Белом доме
Зеленский ошибся, начав заигрывать с прессой в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Главная ошибка украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме заключалась в том, что он начал «играть на публику». Об этом заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

«Я думаю, что 2-3 недели назад в Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику», — сообщил Кит Келлог в интервью ABC News. По его словам, Зеленский был предупрежден не вести себя таким образом, однако не прислушался к советам.

Келлог отмечал, что такое поведение украинского лидера, его заигрывания с прессой, приведет к плохим последствиям — что впоследствии и произошло. Поведение Зеленского было рассчитано на укрепление его имиджа перед СМИ. Однако такая стратегия, как отмечает Келлог, подорвала более глубокие дипломатические усилия и взаимопонимание с администрацией Трампа.

Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля переросла в перепалку. Зеленский начал требовать гарантии безопасности от США в обмен на соглашение о разработке редкоземельных металлов. Эти и другие факторы вывели Трампа из себя, и он попросил Зеленского и украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

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Главная ошибка украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме заключалась в том, что он начал «играть на публику». Об этом заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. «Я думаю, что 2-3 недели назад в Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику», — сообщил Кит Келлог в интервью ABC News. По его словам, Зеленский был предупрежден не вести себя таким образом, однако не прислушался к советам. Келлог отмечал, что такое поведение украинского лидера, его заигрывания с прессой, приведет к плохим последствиям — что впоследствии и произошло. Поведение Зеленского было рассчитано на укрепление его имиджа перед СМИ. Однако такая стратегия, как отмечает Келлог, подорвала более глубокие дипломатические усилия и взаимопонимание с администрацией Трампа. Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля переросла в перепалку. Зеленский начал требовать гарантии безопасности от США в обмен на соглашение о разработке редкоземельных металлов. Эти и другие факторы вывели Трампа из себя, и он попросил Зеленского и украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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