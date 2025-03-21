21 марта 2025

Комик Илья Соболев поделился впечатлениями после гастролей в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе прошел концерт артиста разговорного жанра
В городе прошел концерт артиста разговорного жанра Фото:

Блогер и комик Илья Соболев рассказал по итогу гастролей в Кургане, что город ему понравился. Об этом артист сообщил своим подписчикам.

«Я впервые был в Кургане, очень понравилось. Спасибо за прием», — написал Соболев в своем telegram-канале.

Ранее Соболев спародировал одного из политиков Курганской области. Ролик с пародией стал популярным и набрал много просмотров. 

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Блогер и комик Илья Соболев рассказал по итогу гастролей в Кургане, что город ему понравился. Об этом артист сообщил своим подписчикам. «Я впервые был в Кургане, очень понравилось. Спасибо за прием», — написал Соболев в своем telegram-канале. Ранее Соболев спародировал одного из политиков Курганской области. Ролик с пародией стал популярным и набрал много просмотров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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