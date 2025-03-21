В городе прошел концерт артиста разговорного жанра
Блогер и комик Илья Соболев рассказал по итогу гастролей в Кургане, что город ему понравился. Об этом артист сообщил своим подписчикам.
«Я впервые был в Кургане, очень понравилось. Спасибо за прием», — написал Соболев в своем telegram-канале.
Ранее Соболев спародировал одного из политиков Курганской области. Ролик с пародией стал популярным и набрал много просмотров.
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