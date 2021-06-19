Соболев спародировал скандального курганского депутата Ильтякова

Ролики депутата Ильтякова стали предметом пародии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Блогер и комик Илья Соболева спародировал скандального депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова. Видео, пародирующее ролик единоросса в TikTok о представителях ЛГБТ, Соболев выложил в Instagram.

«Tik-Tok для веселых приколов, танцев и челенджей, но не <…> для стариков, которые хотят привлечь к себе внимание молодежи», — высказался Соболев. Также блогер нецензурно выразился в адрес Ильтякова.

Секретарь Курганского регионального отделения «Единой России» Александр Ильтяков завел аккаунт в TikTok, чтобы, по его словам, показать присутствие власти в соцсетях. В ролике, который спародировал Соболев, речь идет о том, что бог не создавал представителей ЛГБТ. Позже видео было заблокировано соцсетью. Ранее Ильтяков пытался вызвать дождь для сельских территорий региона, о чем также написал в соцсети.

Ильтяков собирается участвовать в осенних выборах в Госдуму. На предварительном голосовании «Единой России» в Курганской области действующий депутат Госдумы победил, набрав 56 689 голосов.