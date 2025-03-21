В Магнитогорске ветеринар продавал поддельные справки продавцам мяса

В Магнитогорске задержали заведующего ветеринарным участком Верхнеуральской ветеринарной станции. За денежное вознаграждение он выдавал ветеринарные свидетельства, не проводя обследование животных. Об этом рассказала пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.
«С декабря 2018 года по декабрь 2023 года подозреваемый, находясь на территории поселка Петропавловский Верхнеуральского района Челябинской области, получал лично от предпринимателя более 170 тысяч рублей. За эти средства он составлял подложные ветеринарные свидетельства, предоставляющие право на транспортировку и реализацию мясной продукции без фактического проведения клинического осмотра животных», — объяснили в СК.
Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Челябинской области при поддержке Управления Федеральной службы безопасности. Возбуждено уголовное дело. В скором времени задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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