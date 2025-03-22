22 марта 2025

В офисе Зеленского сообщили о новой дате встречи с переговорщиками США в Эр-Рияде

Офис Зеленского: Украина примет участие в переговорах в Эр-Рияде 23 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча делегаций запланирована 24 марта
Встреча делегаций запланирована 24 марта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча украинской и американской делегаций пройдет в Саудовской Аравии 23 марта. Об этом официально объявлено на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Встреча с американской делегацией состоится в Саудовской Аравии завтра, 23 марта», — говорится в сообщении. Ранее Зеленский заявлял, что украинская делегация подготовилась к встрече с представителями США 24 марта.

По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, в ходе данной встречи украинская сторона не предусматривает прямых переговоров с российской делегацией. Он уточнил, что переговоры пройдут в одном из отелей Эр-Рияда, где делегации будут размещены в разных комнатах, напоминает MK.RU.

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Встреча украинской и американской делегаций пройдет в Саудовской Аравии 23 марта. Об этом официально объявлено на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. «Встреча с американской делегацией состоится в Саудовской Аравии завтра, 23 марта», — говорится в сообщении. Ранее Зеленский заявлял, что украинская делегация подготовилась к встрече с представителями США 24 марта. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, в ходе данной встречи украинская сторона не предусматривает прямых переговоров с российской делегацией. Он уточнил, что переговоры пройдут в одном из отелей Эр-Рияда, где делегации будут размещены в разных комнатах, напоминает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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