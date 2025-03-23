В Крыму отреагировали на планы Трампа по признанию полуострова

В Крыму положительно отреагировали на информацию о возможности признания российского статуса полуострова со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил удовлетворение тем, что такая дискуссия была начата.
«Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом. Оснований для признания Крыма более чем. У нас было законное право на самоопределение, и это самое важное в мировой политике», — сказал Константинов РИА Новости.
Сведения о возможных планах Трампа появились благодаря статье в американском издании Semafor, которое опиралось на информацию от источников, знакомых с ситуацией. Из данных публикации следует, что в контексте потенциального соглашения для разрешения конфликта в Украине, США могут официально признать Крым частью России и предложить ООН принять аналогичное решение.
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