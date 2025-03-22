Конкурсная комиссия Пермского землячества окончательно утвердила концепцию памятника, посвященного династии Строгановых. Монумент планируется установить в парке перед гостиницей «Урал». Об этом сообщил Виктор Воженников, председатель правления Пермского краевого союза архитекторов, на своей странице «ВКонтакте».
«Надеемся в следующем году реализовать этот проект. Семейство Строгановых в 18 веке развило пермский регион, его промышленный потенциал из их вотчины в Усолье, а также снарядив отряд Ермака присоединила земли Сибири к Российскому государству. Их вклад в формирование России невозможно переоценить! Предстоит большая скрупулезная работа по реализации проекта», — поделился архитектор .
По словам Воженникова, для размещения памятника рассматривалось пять площадок. Изначально площадка для размещения была другая. У гостиницы «Урал», по словам архитектора, «мощный туристический трафик и активное визуальное восприятие».
Скульптурная композиция будет выполнена в виде стелы с изображением двуглавого орла. Высота памятника ориентировочно составит 26 метров, но она будет уточняться в процессе проектирования. Это четвертый совместный проект архитектора Виктора Воженникова с известным российским скульптором Алексеем Залазаевым.
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