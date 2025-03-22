22 марта 2025
21 марта 2025

В Перми утвердили концепцию памятника Строгановым и выбрали место для установки. Фото

Пермское землячество утвердило концепцию памятника династии Строгановых
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Строгановым установят в парке перед гостиницей «Урал»
Памятник Строгановым установят в парке перед гостиницей «Урал» Фото:

Конкурсная комиссия Пермского землячества окончательно утвердила концепцию памятника, посвященного династии Строгановых. Монумент планируется установить в парке перед гостиницей «Урал». Об этом сообщил Виктор Воженников, председатель правления Пермского краевого союза архитекторов, на своей странице «ВКонтакте».

«Надеемся в следующем году реализовать этот проект. Семейство Строгановых в 18 веке развило пермский регион, его промышленный потенциал из их вотчины в Усолье, а также снарядив отряд Ермака присоединила земли Сибири к Российскому государству. Их вклад в формирование России невозможно переоценить! Предстоит большая скрупулезная работа по реализации проекта», — поделился архитектор .

По словам Воженникова, для размещения памятника рассматривалось пять площадок. Изначально площадка для размещения была другая. У гостиницы «Урал», по словам архитектора, «мощный туристический трафик и активное визуальное восприятие».

Скульптурная композиция будет выполнена в виде стелы с изображением двуглавого орла. Высота памятника ориентировочно составит 26 метров, но она будет уточняться в процессе проектирования. Это четвертый совместный проект архитектора Виктора Воженникова с известным российским скульптором Алексеем Залазаевым.

Высота памятника роду Строгановых составит 26 метров
Высота памятника роду Строгановых составит 26 метров
Фото:

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Конкурсная комиссия Пермского землячества окончательно утвердила концепцию памятника, посвященного династии Строгановых. Монумент планируется установить в парке перед гостиницей «Урал». Об этом сообщил Виктор Воженников, председатель правления Пермского краевого союза архитекторов, на своей странице «ВКонтакте». «Надеемся в следующем году реализовать этот проект. Семейство Строгановых в 18 веке развило пермский регион, его промышленный потенциал из их вотчины в Усолье, а также снарядив отряд Ермака присоединила земли Сибири к Российскому государству. Их вклад в формирование России невозможно переоценить! Предстоит большая скрупулезная работа по реализации проекта», — поделился архитектор . По словам Воженникова, для размещения памятника рассматривалось пять площадок. Изначально площадка для размещения была другая. У гостиницы «Урал», по словам архитектора, «мощный туристический трафик и активное визуальное восприятие». Скульптурная композиция будет выполнена в виде стелы с изображением двуглавого орла. Высота памятника ориентировочно составит 26 метров, но она будет уточняться в процессе проектирования. Это четвертый совместный проект архитектора Виктора Воженникова с известным российским скульптором Алексеем Залазаевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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