ВС РФ освободили населенный пункт Срибное в ДНР

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ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР Фото:
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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Срибное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Армия России освободила населенный пункт Срибное», — отмечено в сообщении Министерства обороны РФ. Операция выполнялась подразделениями группировки войск «Центр». 

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Срибное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «Армия России освободила населенный пункт Срибное», — отмечено в сообщении Министерства обороны РФ. Операция выполнялась подразделениями группировки войск «Центр». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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