ВС РФ освободили населенный пункт Срибное в ДНР

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Срибное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
«Армия России освободила населенный пункт Срибное», — отмечено в сообщении Министерства обороны РФ. Операция выполнялась подразделениями группировки войск «Центр».
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