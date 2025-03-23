Песков раскрыл, были ли у Путина с Трампом тайные переговоры

Песков заявил, что сообщает о всех известных Кремлю разговорах с Трампом
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Песков допустил, что может не знать о каких-то из разговоров Путина с Трампом
Песков допустил, что может не знать о каких-то из разговоров Путина с Трампом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил тайные созвоны президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Так он прокомментировал заявление американского лидера о том, что он провел с Путиным больше телефонных звонков, чем сообщалось официально. 

«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно. Но всего остального мы не можем исключать», — рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину, его комментарий опубликован в telegram-канале журналиста.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил тайные созвоны президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Так он прокомментировал заявление американского лидера о том, что он провел с Путиным больше телефонных звонков, чем сообщалось официально.  «Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно. Но всего остального мы не можем исключать», — рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину, его комментарий опубликован в telegram-канале журналиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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