Песков раскрыл, были ли у Путина с Трампом тайные переговоры

Песков допустил, что может не знать о каких-то из разговоров Путина с Трампом
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил тайные созвоны президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Так он прокомментировал заявление американского лидера о том, что он провел с Путиным больше телефонных звонков, чем сообщалось официально.
«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно. Но всего остального мы не можем исключать», — рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину, его комментарий опубликован в telegram-канале журналиста.
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