ВСУ атаковали машину главы района Курской области, когда он развозил хлеб

Глава Беловского района Курской области получил травму при атаке ВСУ
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Дрон ВСУ атаковал машину Волобуева
Дрон ВСУ атаковал машину Волобуева Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

ВСУ нанесли удар по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева в момент, когда тот доставлял хлеб местным жителям. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, Волобуев регулярно посещает жителей района и оказывает им поддержку, в частности, доставляет продовольствие.

Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, жизни Волобуева ничего не угрожает. Он был доставлен в Беловскую центральную районную больницу с контузией. Хинштейн связался с ним и потребовал прохождения первичного медицинского обследования. Глава района отказался от транспортировки в Курскую областную больницу и планирует вернуться к выполнению своих обязанностей уже завтра.

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ВСУ нанесли удар по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева в момент, когда тот доставлял хлеб местным жителям. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, Волобуев регулярно посещает жителей района и оказывает им поддержку, в частности, доставляет продовольствие. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, жизни Волобуева ничего не угрожает. Он был доставлен в Беловскую центральную районную больницу с контузией. Хинштейн связался с ним и потребовал прохождения первичного медицинского обследования. Глава района отказался от транспортировки в Курскую областную больницу и планирует вернуться к выполнению своих обязанностей уже завтра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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