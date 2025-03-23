ВСУ атаковали машину главы района Курской области, когда он развозил хлеб

ВСУ нанесли удар по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева в момент, когда тот доставлял хлеб местным жителям. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, Волобуев регулярно посещает жителей района и оказывает им поддержку, в частности, доставляет продовольствие.
Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, жизни Волобуева ничего не угрожает. Он был доставлен в Беловскую центральную районную больницу с контузией. Хинштейн связался с ним и потребовал прохождения первичного медицинского обследования. Глава района отказался от транспортировки в Курскую областную больницу и планирует вернуться к выполнению своих обязанностей уже завтра.
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