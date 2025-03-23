Украина составила для Эстонии список военной помощи на 100 млн евро

Украина обратилась к Эстонии с запросом о военной помощи на сумму 100 миллионов евро, сообщили в эстонском министерстве обороны. Киев предоставил официальный список желаемой военной продукции, который включает различные оборонительные средства.
«Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии», — пишет телерадиокомпания ERR. Издание ссылается на минобороны Эстонии.
Оборонительная продукция будет заказана Украиной в срочном порядке. Среди запрашиваемого Киевом оборудования есть воздушные и наземные беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование.
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