Командир «крылатой пехоты» разбил колонну ВСУ в одиночку

Командир расчета реактивной системы залпового огня «Град», принадлежащей костромской «крылатой пехоте», в одиночку разгромил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец с позывным «Механик».
«Командир у нас хороший. Командир с нами работает — Герой России. „Героя России“ дали ему в 2022 году, разбил колонну [ВСУ]. Работал он один», — рассказал военный. Его слова передает агентство ТАСС. Отмечается, что за боевые заслуги командир, в одиночку разбивший колонну ВСУ, удостоен звания Героя Российской Федерации.
В сообщении Министерства обороны Российской Федерации отмечается, что боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из состава костромской «крылатой пехоты» осуществляют выполнение боевых операций на участке в Часовом Яре. Их работу поддерживают подразделения БПЛА артиллеристов-десантников.
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