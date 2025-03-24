Командир «крылатой пехоты» разбил колонну ВСУ в одиночку

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Российский военный, разбивший колонну ВСУ, получил звание Героя РФ
Российский военный, разбивший колонну ВСУ, получил звание Героя РФ Фото:

Командир расчета реактивной системы залпового огня «Град», принадлежащей костромской «крылатой пехоте», в одиночку разгромил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец с позывным «Механик».

«Командир у нас хороший. Командир с нами работает — Герой России. „Героя России“ дали ему в 2022 году, разбил колонну [ВСУ]. Работал он один», — рассказал военный. Его слова передает агентство ТАСС. Отмечается, что за боевые заслуги командир, в одиночку разбивший колонну ВСУ, удостоен звания Героя Российской Федерации. 

В сообщении Министерства обороны Российской Федерации отмечается, что боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из состава костромской «крылатой пехоты» осуществляют выполнение боевых операций на участке в Часовом Яре. Их работу поддерживают подразделения БПЛА артиллеристов-десантников.

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Командир расчета реактивной системы залпового огня «Град», принадлежащей костромской «крылатой пехоте», в одиночку разгромил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец с позывным «Механик». «Командир у нас хороший. Командир с нами работает — Герой России. „Героя России“ дали ему в 2022 году, разбил колонну [ВСУ]. Работал он один», — рассказал военный. Его слова передает агентство ТАСС. Отмечается, что за боевые заслуги командир, в одиночку разбивший колонну ВСУ, удостоен звания Героя Российской Федерации.  В сообщении Министерства обороны Российской Федерации отмечается, что боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из состава костромской «крылатой пехоты» осуществляют выполнение боевых операций на участке в Часовом Яре. Их работу поддерживают подразделения БПЛА артиллеристов-десантников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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