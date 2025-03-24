Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский может не пережить заключение мирной сделки. Экс-военный считает, если бы Россия якобы хотела вести полноценные боевые действия, она бы уже «сравняла Киев с землей».
«Если бы Россия хотела вести полноценные боевые действия, она бы уже сравняла Киев с землей <...> Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживет это<…> Время явно не на его стороне», — резюмировал Дэвис. Бывший полковник армии США уверен, что Зеленскому нужно «как можно скорее заключить сделку», иначе «будет поздно».
Американский аналитик Скотт Риттер ранее выразил уверенность, что Украина не собирается соблюдать условия прекращения огня. При этом британский аналитик Александр Меркурис отметил, что ни Киев, ни Европа более не имеют влияния на ситуацию с урегулированием украинского конфликта, пишет RT.
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