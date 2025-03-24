Появились новые подробности смертельного ДТП в Крыму

Заместитель начальника следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Крыму Евгений Руднев распорядился начать уголовное преследование в связи с ДТП, произошедшем под Симферополем, где столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщает ведомство.
«И.о. руководителя СУСК Крыма поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса под Симферополем», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Прокуратура Республики Крым осуществляет надзор за ходом проверки, связанной с ДТП.
Уточняется, что происшествие произошло в районе села Укромное, что находится в Симферопольском районе. ГУ МЧС России по Республике Крым отмечает в своем telegram-канале уточняет, что в ДТП погибли пять человек, 18 пострадали.
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