Появились новые подробности смертельного ДТП в Крыму

СК поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП под Симферополем
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СК поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения автобуса и грузовика
СК поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения автобуса и грузовика Фото:

Заместитель начальника следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Крыму Евгений Руднев распорядился начать уголовное преследование в связи с ДТП, произошедшем под Симферополем, где столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщает ведомство.

«И.о. руководителя СУСК Крыма поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса под Симферополем», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Прокуратура Республики Крым осуществляет надзор за ходом проверки, связанной с ДТП.

Уточняется, что происшествие произошло в районе села Укромное, что находится в Симферопольском районе. ГУ МЧС России по Республике Крым отмечает в своем telegram-канале уточняет, что в ДТП погибли пять человек, 18 пострадали.

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Заместитель начальника следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Крыму Евгений Руднев распорядился начать уголовное преследование в связи с ДТП, произошедшем под Симферополем, где столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщает ведомство. «И.о. руководителя СУСК Крыма поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса под Симферополем», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Прокуратура Республики Крым осуществляет надзор за ходом проверки, связанной с ДТП. Уточняется, что происшествие произошло в районе села Укромное, что находится в Симферопольском районе. ГУ МЧС России по Республике Крым отмечает в своем telegram-канале уточняет, что в ДТП погибли пять человек, 18 пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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