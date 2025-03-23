В одном из жилых домов Мурино в Петербурге кабина лифта внезапно начала падать в шахту с незакрытыми дверями, когда в ней находились пассажиры. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
«В доме на Шувалова местные жители оказались в кабине, когда устройство начало падать в шахту с открытыми дверьми», — пишет «Mash на Мойке». Событие произошло во время остановки лифта на 18-м этаже. Двери кабины не закрылись, и лифт начал стремительное падение. Механизмы безопасности сработали только между 15-м и 16-м этажами, остановив падение и предотвратив возможные трагедии. В момент инцидента в лифте не работало освещение.
Застрявшие в лифте при помощи мобильных телефонов вызвали помощь. Лифтер прибыл на место через 25 минут после звонка и освободил пассажиров из «металлического плена». Никто не получил серьезных травм.
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