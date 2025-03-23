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В Петербурге лифт с пассажирами начал падать в шахту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Двери кабины не закрылись, и лифт начал стремительное падение
Двери кабины не закрылись, и лифт начал стремительное падение Фото:

В одном из жилых домов Мурино в Петербурге кабина лифта внезапно начала падать в шахту с незакрытыми дверями, когда в ней находились пассажиры. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«В доме на Шувалова местные жители оказались в кабине, когда устройство начало падать в шахту с открытыми дверьми», — пишет «Mash на Мойке». Событие произошло во время остановки лифта на 18-м этаже. Двери кабины не закрылись, и лифт начал стремительное падение. Механизмы безопасности сработали только между 15-м и 16-м этажами, остановив падение и предотвратив возможные трагедии. В момент инцидента в лифте не работало освещение.

Застрявшие в лифте при помощи мобильных телефонов вызвали помощь. Лифтер прибыл на место через 25 минут после звонка и освободил пассажиров из «металлического плена». Никто не получил серьезных травм.

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В одном из жилых домов Мурино в Петербурге кабина лифта внезапно начала падать в шахту с незакрытыми дверями, когда в ней находились пассажиры. Об этом сообщает «Mash на Мойке». «В доме на Шувалова местные жители оказались в кабине, когда устройство начало падать в шахту с открытыми дверьми», — пишет «Mash на Мойке». Событие произошло во время остановки лифта на 18-м этаже. Двери кабины не закрылись, и лифт начал стремительное падение. Механизмы безопасности сработали только между 15-м и 16-м этажами, остановив падение и предотвратив возможные трагедии. В момент инцидента в лифте не работало освещение. Застрявшие в лифте при помощи мобильных телефонов вызвали помощь. Лифтер прибыл на место через 25 минут после звонка и освободил пассажиров из «металлического плена». Никто не получил серьезных травм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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