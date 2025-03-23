Депутат из Якутии раскритиковал «Сургутнефтегаз» из-за разницы в ценах на нефть

Депутат регионального парламента Якутии Афанасий Максимов потребовал объяснений, почему «Сургутнефтегаз» (базируется в ХМАО) продает нефтепродукты внутри страны дороже, чем на экспорт в Китай. Ответ Министерства ЖКХ и энергетики республики Саха Максимов опубликовал в личном telegram-канале.
«Суть обращения состояла в ценах на сырую нефть поставляемую „Сургутнефтегаз“ для нужд котельных поселка Витим. Компания продает нефть для поселка Витим по 65 тыс. рублей за тонну с НДС, тогда как Китаю — по 35 тыс., включая транспортировку по ВСТО. При этом в бюджете заложена цена 42 тыс. рублей, а реальные закупки ГУП ЖКХ в Олекминске достигают 85 тыс.», — заявил Максимов.
В министерстве ЖКХ и энергетики республики Саха заявили, что цены формируются рыночно, а разницу покрывают субсидиями. «Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты. Цены формируются на основе рыночного механизма конкуренции», — сообщили в министерстве. В пресс-службе компании был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что крупные китайские нефтяные компании, включая Sinopec и Zhenhua Oil, сократили или полностью прекратили импорт российской нефти, в том числе от «Сургутнефтегаза», из-за западных санкций. Это привело к снижению объемов поставок российской нефти на внешние рынки, особенно в Китай и Индию.
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