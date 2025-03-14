Reuters: Китай ограничивает импорт нефти «Сургутнефтегаза» из-за санкций США

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Китай ограничивает поставки нефти из-за антироссийских санкций
Китай ограничивает поставки нефти из-за антироссийских санкций Фото:

Китайские нефтяные компании Sinopec и Zhenhua Oil ограничивают импорт российского сырья из-за западных санкций. Два импортера прекратили закупки, в том числе, и у нефтедобывающего предприятия из Югры «Сургутнефтегаза».

«Китайские государственные нефтяные компании избегают российской нефти: два импортера прекратили закупки, а два других сократили объемы, оценивая соблюдение недавних санкций США в отношении Москвы. Поставки российской нефти крупнейшим покупателям, Индии и Китаю, резко сократились после введения 10 января санкций бывшей администрацией Байдена против российских производителей „Газпром нефти“ и „Сургутнефтегаз“», — сообщает Reuters.

URA.RU направило запрос в «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что США усиливают санкции против России. Они отменяют лицензии, связанные с платежами за энергоносители.

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Китайские нефтяные компании Sinopec и Zhenhua Oil ограничивают импорт российского сырья из-за западных санкций. Два импортера прекратили закупки, в том числе, и у нефтедобывающего предприятия из Югры «Сургутнефтегаза». «Китайские государственные нефтяные компании избегают российской нефти: два импортера прекратили закупки, а два других сократили объемы, оценивая соблюдение недавних санкций США в отношении Москвы. Поставки российской нефти крупнейшим покупателям, Индии и Китаю, резко сократились после введения 10 января санкций бывшей администрацией Байдена против российских производителей „Газпром нефти“ и „Сургутнефтегаз“», — сообщает Reuters. URA.RU направило запрос в «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что США усиливают санкции против России. Они отменяют лицензии, связанные с платежами за энергоносители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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