Суд оставил под стражей бывшего мужа скандального блогера Лерчек

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Московский суд продлил домашний арест блогера Артема Чекалина. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалина Артема Александровича на срок 2 месяца 00 суток. „, -- передает telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
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