СК возбудил дело о теракте после обстрела Свято-Троицкого храма в Судже

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Возбуждено уголовное дело по факту обстрела храма под Курском
Возбуждено уголовное дело по факту обстрела храма под Курском Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В Курской области после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма, признанного объектом культурного наследия, Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Преступления квалифицированы как террористический акт и уничтожение объектов культурного наследия, сообщили в СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела храма XIX века в Курской области», — написали в telegram-канале «Следком». Там добавили, что дело заведено по признакам совершения теракта и уничтожения или повреждения памятников истории и культуры.

Следствие установило, что военные подразделения Украины осуществили намеренный обстрел Свято-Троицкого храма, расположенного в городе Судже. В результате атаки храм получил повреждения и был частично разрушен. В ходе предварительного следствия планируется установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к обстрелу храма.

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В Курской области после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма, признанного объектом культурного наследия, Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Преступления квалифицированы как террористический акт и уничтожение объектов культурного наследия, сообщили в СК. «Возбуждено уголовное дело по факту обстрела храма XIX века в Курской области», — написали в telegram-канале «Следком». Там добавили, что дело заведено по признакам совершения теракта и уничтожения или повреждения памятников истории и культуры. Следствие установило, что военные подразделения Украины осуществили намеренный обстрел Свято-Троицкого храма, расположенного в городе Судже. В результате атаки храм получил повреждения и был частично разрушен. В ходе предварительного следствия планируется установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к обстрелу храма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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