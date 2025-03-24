СК возбудил дело о теракте после обстрела Свято-Троицкого храма в Судже

В Курской области после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма, признанного объектом культурного наследия, Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело. Преступления квалифицированы как террористический акт и уничтожение объектов культурного наследия, сообщили в СК.
«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела храма XIX века в Курской области», — написали в telegram-канале «Следком». Там добавили, что дело заведено по признакам совершения теракта и уничтожения или повреждения памятников истории и культуры.
Следствие установило, что военные подразделения Украины осуществили намеренный обстрел Свято-Троицкого храма, расположенного в городе Судже. В результате атаки храм получил повреждения и был частично разрушен. В ходе предварительного следствия планируется установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к обстрелу храма.
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