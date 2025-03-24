Переговоры России и США в Эр-Рияде подошли к концу

Консультации между экспертными группами России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) подходят к завершению. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по международным делам, один из членов делегации Григорий Карасин.
«Переговоры завершаются», — отметил Карасин в ходе телефонного разговора с корреспондентом ТАСС. Теперь диалог между двумя странами входит в заключительную стадию.
Сама встреча проходила в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде и была закрытой для прессы. Российскую делегацию возглавляли Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В состав американской делегации входили высокопоставленные представители Госдепартамента и советники по национальной безопасности.
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