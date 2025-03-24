24 марта 2025

Бывший глава полиции Сургута нашел работу в мэрии. Инсайд

Экс-шефу полиции Сургута Провоторову прочат пост главы отдела аналитики в мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший глава полиции Сургута сменил погоны на галстук
Бывший глава полиции Сургута сменил погоны на галстук Фото:

Бывший начальник полиции Сургута (ХМАО) Виталий Провоторов нашел работу. По данным источников URA.RU, он получил должность начальника отдела аналитики и обратной связи в администрации города.

«Проигравший в аппаратной борьбе земляку начальника УМВД ХМАО Сергея Ветохина Александра Панченко, экс-руководитель городского главка Провоторов получил должность начальника отдела аналитики и обратной связи в пиар-блоке администрации. Он усилит блок информационной безопасности в команде градоначальника Максима Слепова», — сообщает инсайдер.

В пресс-службе администрации Сургута не ответили на звонок журналиста агентства. Комментарий ожидается позже.

Виталий Провоторов был заменен Александром Панченко, который прибыл из Ставрополья и занял его место на фоне постоянных изменений в руководстве городского УМВД. Панченко стал третьим начальником за последние два года, что вызвало вопросы о стабильности и долгосрочных перспективах среди местных депутатов.

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Бывший начальник полиции Сургута (ХМАО) Виталий Провоторов нашел работу. По данным источников URA.RU, он получил должность начальника отдела аналитики и обратной связи в администрации города. «Проигравший в аппаратной борьбе земляку начальника УМВД ХМАО Сергея Ветохина Александра Панченко, экс-руководитель городского главка Провоторов получил должность начальника отдела аналитики и обратной связи в пиар-блоке администрации. Он усилит блок информационной безопасности в команде градоначальника Максима Слепова», — сообщает инсайдер. В пресс-службе администрации Сургута не ответили на звонок журналиста агентства. Комментарий ожидается позже. Виталий Провоторов был заменен Александром Панченко, который прибыл из Ставрополья и занял его место на фоне постоянных изменений в руководстве городского УМВД. Панченко стал третьим начальником за последние два года, что вызвало вопросы о стабильности и долгосрочных перспективах среди местных депутатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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