Скончался почетный гражданин Челябинска и области, ветеран войны, которому 24 марта исполнилось 100 лет. По случаю смерти ветерана выразил губернатор региона Алексей Текслер.
«Уход из жизни Александра Леонидовича Шаламова в день своего векового юбилея отозвался болью в сердце каждого, кто знал и любил этого замечательного человека. В его судьбе отразилась непростая история нашей Родины — со всеми ее драматическими и героическими событиями, с периодами преодоления и созидания», — привела пресс-служба слова губернатора.
В годы ВОВ Шаламов воевал в составе 1-го и 2-го Белорусского фронтов в качестве радиста-связиста артиллерийских частей. За проявленную отвагу и мужество Шаламов награжден орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны II степени и другими медалями.
После войны Шаламов продолжил свою трудовую деятельность на заводе имени Орджоникидзе в Челябинске. На предприятии он прошел путь от бригадира группы наладки до заместителя главного инженера завода. Параллельно с работой он закончил вечернее отделение машиностроительного техникума, получив квалификацию техника-технолога в области холодной обработки металлов. Ветеран занимал различные ответственные должности в органах народного контроля. На заслуженном отдыхе он не оставил общественную деятельность. Многие годы стоял во главе ветеранской организации Ленинского района Челябинска. Являлся почетным гражданином области и Челябинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».