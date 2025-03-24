24 марта 2025

В Челябинской области умер столетний ветеран войны Шаламов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область прощается с почетным гражданином Александром Шаламовым
Челябинская область прощается с почетным гражданином Александром Шаламовым Фото:

Скончался почетный гражданин Челябинска и области, ветеран войны, которому 24 марта исполнилось 100 лет. По случаю смерти ветерана выразил губернатор региона Алексей Текслер.

«Уход из жизни Александра Леонидовича Шаламова в день своего векового юбилея отозвался болью в сердце каждого, кто знал и любил этого замечательного человека. В его судьбе отразилась непростая история нашей Родины — со всеми ее драматическими и героическими событиями, с периодами преодоления и созидания», — привела пресс-служба слова губернатора.

В годы ВОВ Шаламов воевал в составе 1-го и 2-го Белорусского фронтов в качестве радиста-связиста артиллерийских частей. За проявленную отвагу и мужество Шаламов награжден орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны II степени и другими медалями.

После войны Шаламов продолжил свою трудовую деятельность на заводе имени Орджоникидзе в Челябинске. На предприятии он прошел путь от бригадира группы наладки до заместителя главного инженера завода. Параллельно с работой он закончил вечернее отделение машиностроительного техникума, получив квалификацию техника-технолога в области холодной обработки металлов. Ветеран занимал различные ответственные должности в органах народного контроля. На заслуженном отдыхе он не оставил общественную деятельность. Многие годы стоял во главе ветеранской организации Ленинского района Челябинска. Являлся почетным гражданином области и Челябинска.

Александру Шаламову 24 марта исполнилось 100 лет
Александру Шаламову 24 марта исполнилось 100 лет
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Скончался почетный гражданин Челябинска и области, ветеран войны, которому 24 марта исполнилось 100 лет. По случаю смерти ветерана выразил губернатор региона Алексей Текслер. «Уход из жизни Александра Леонидовича Шаламова в день своего векового юбилея отозвался болью в сердце каждого, кто знал и любил этого замечательного человека. В его судьбе отразилась непростая история нашей Родины — со всеми ее драматическими и героическими событиями, с периодами преодоления и созидания», — привела пресс-служба слова губернатора. В годы ВОВ Шаламов воевал в составе 1-го и 2-го Белорусского фронтов в качестве радиста-связиста артиллерийских частей. За проявленную отвагу и мужество Шаламов награжден орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны II степени и другими медалями. После войны Шаламов продолжил свою трудовую деятельность на заводе имени Орджоникидзе в Челябинске. На предприятии он прошел путь от бригадира группы наладки до заместителя главного инженера завода. Параллельно с работой он закончил вечернее отделение машиностроительного техникума, получив квалификацию техника-технолога в области холодной обработки металлов. Ветеран занимал различные ответственные должности в органах народного контроля. На заслуженном отдыхе он не оставил общественную деятельность. Многие годы стоял во главе ветеранской организации Ленинского района Челябинска. Являлся почетным гражданином области и Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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