Импортозамещение вызвало рост выпуска челябинских экскаваторов

Импортозамещение и рост числа госзаказов вызвали рост выпуска экскаваторов и электрооборудования в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, дополнительную поддержку машиностроителям оказало кредитование. Итоги банк подвел в мартовском выпуске доклада «Региональная экономика».
«В регионе машиностроительные предприятия строили новые цеха, запускали в эксплуатацию оборудование, автоматизировали процессы с помощью роботов и выпускали импортозамещающую продукцию. В планах у местных компаний — продолжать наращивать производство», — заявили в офисе регулятора.
Значительно увеличились инвестиции в отрасль. Банковское кредитование машиностроительных компаний в январе текущего года существенно выросло, обеспечив необходимую финансовую поддержку для расширения производства и запуска новых проектов. На начало февраля портфель кредитов челябинских машиностроителей составил почти 57 млрд рублей. В январе машиностроительные компании области получили три миллиарда кредитов, что в 8,3 раза больше уровня 2024 года.
Важную роль в развитии местного машиностроения играет стратегическое планирование и долгосрочные проекты предприятий региона. Специализирующийся на производстве строительной техники челябинский завод в 2025 году планирует запустить сборку экскаваторов с локализацией производства до 80% к 2029 году. Предприятие спецтехники уже имеет контракты, действующие до конца года. Компания наметила возвести новый корпус для автосборки.
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