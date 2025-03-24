24 марта 2025

Импортозамещение вызвало рост выпуска челябинских экскаваторов

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Челябинский завод доведет локализацию компонентов экскаватора до 80%
Челябинский завод доведет локализацию компонентов экскаватора до 80% Фото:

Импортозамещение и рост числа госзаказов вызвали рост выпуска экскаваторов и электрооборудования в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, дополнительную поддержку машиностроителям оказало кредитование. Итоги банк подвел в мартовском выпуске доклада «Региональная экономика».

«В регионе машиностроительные предприятия строили новые цеха, запускали в эксплуатацию оборудование, автоматизировали процессы с помощью роботов и выпускали импортозамещающую продукцию. В планах у местных компаний — продолжать наращивать производство», — заявили в офисе регулятора.

Значительно увеличились инвестиции в отрасль. Банковское кредитование машиностроительных компаний в январе текущего года существенно выросло, обеспечив необходимую финансовую поддержку для расширения производства и запуска новых проектов. На начало февраля портфель кредитов челябинских машиностроителей составил почти 57 млрд рублей. В январе машиностроительные компании области получили три миллиарда кредитов, что в 8,3 раза больше уровня 2024 года.

Важную роль в развитии местного машиностроения играет стратегическое планирование и долгосрочные проекты предприятий региона. Специализирующийся на производстве строительной техники челябинский завод в 2025 году планирует запустить сборку экскаваторов с локализацией производства до 80% к 2029 году. Предприятие спецтехники уже имеет контракты, действующие до конца года. Компания наметила возвести новый корпус для автосборки.

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Импортозамещение и рост числа госзаказов вызвали рост выпуска экскаваторов и электрооборудования в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, дополнительную поддержку машиностроителям оказало кредитование. Итоги банк подвел в мартовском выпуске доклада «Региональная экономика». «В регионе машиностроительные предприятия строили новые цеха, запускали в эксплуатацию оборудование, автоматизировали процессы с помощью роботов и выпускали импортозамещающую продукцию. В планах у местных компаний — продолжать наращивать производство», — заявили в офисе регулятора. Значительно увеличились инвестиции в отрасль. Банковское кредитование машиностроительных компаний в январе текущего года существенно выросло, обеспечив необходимую финансовую поддержку для расширения производства и запуска новых проектов. На начало февраля портфель кредитов челябинских машиностроителей составил почти 57 млрд рублей. В январе машиностроительные компании области получили три миллиарда кредитов, что в 8,3 раза больше уровня 2024 года. Важную роль в развитии местного машиностроения играет стратегическое планирование и долгосрочные проекты предприятий региона. Специализирующийся на производстве строительной техники челябинский завод в 2025 году планирует запустить сборку экскаваторов с локализацией производства до 80% к 2029 году. Предприятие спецтехники уже имеет контракты, действующие до конца года. Компания наметила возвести новый корпус для автосборки.
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