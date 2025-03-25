Россия закупила у Китая детского питания на рекордную сумму

В феврале 2025 года Россия вновь начала импортировать готовые пищевые продукты для малышей из Китая, впервые с 1994 года, согласно данным от китайской таможенной службы. Закупки на сумму 2,02 миллиона долларов включали в себя детские каши, молочные смеси и пюре.
«В феврале 2025 года Россия импортировала из Китая готовых пищевых продуктов для детей раннего возраста на 2,02 миллиона долларов», — отмечается в материале «РИА Новости». Более того, в прошлом месяце из Китая в Россию были экспортированы игрушки на общую стоимость 40,4 миллиона долларов.
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