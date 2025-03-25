Россия закупила у Китая детского питания на рекордную сумму

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Россия потратила 2,02 миллиона на детское питание из Китая
Россия потратила 2,02 миллиона на детское питание из Китая Фото:

В феврале 2025 года Россия вновь начала импортировать готовые пищевые продукты для малышей из Китая, впервые с 1994 года, согласно данным от китайской таможенной службы. Закупки на сумму 2,02 миллиона долларов включали в себя детские каши, молочные смеси и пюре.

«В феврале 2025 года Россия импортировала из Китая готовых пищевых продуктов для детей раннего возраста на 2,02 миллиона долларов», — отмечается в материале «РИА Новости». Более того, в прошлом месяце из Китая в Россию были экспортированы игрушки на общую стоимость 40,4 миллиона долларов.

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В феврале 2025 года Россия вновь начала импортировать готовые пищевые продукты для малышей из Китая, впервые с 1994 года, согласно данным от китайской таможенной службы. Закупки на сумму 2,02 миллиона долларов включали в себя детские каши, молочные смеси и пюре. «В феврале 2025 года Россия импортировала из Китая готовых пищевых продуктов для детей раннего возраста на 2,02 миллиона долларов», — отмечается в материале «РИА Новости». Более того, в прошлом месяце из Китая в Россию были экспортированы игрушки на общую стоимость 40,4 миллиона долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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