Хинштейн озвучил новое число эвакуированных из курского приграничья

Хинштейн: число эвакуированных из курского приграничья выросло до 606
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Из курского приграничья уехало 606 человек (архивное фото)
Из курского приграничья уехало 606 человек (архивное фото) Фото:
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В Курской области продолжается эвакуация жителей из приграничья, их число достигло 606 человек. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. 

«Число эвакуированных из приграничья мирных жителей достигло 606 человек, из них 16 детей», — написал Хинштейн в Telegram. Он напомнил, что масштабная работа по эвакуации жителей идет с 12 марта. 

Врио губернатора уточнил, что в пунктах временного размещения внутри региона находятся 246 человек, еще 360 уехали к родственникам. С жителями работают медики, психологи и юристы. 

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В Курской области продолжается эвакуация жителей из приграничья, их число достигло 606 человек. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.  «Число эвакуированных из приграничья мирных жителей достигло 606 человек, из них 16 детей», — написал Хинштейн в Telegram. Он напомнил, что масштабная работа по эвакуации жителей идет с 12 марта.  Врио губернатора уточнил, что в пунктах временного размещения внутри региона находятся 246 человек, еще 360 уехали к родственникам. С жителями работают медики, психологи и юристы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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