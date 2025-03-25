Хинштейн озвучил новое число эвакуированных из курского приграничья

В Курской области продолжается эвакуация жителей из приграничья, их число достигло 606 человек. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Число эвакуированных из приграничья мирных жителей достигло 606 человек, из них 16 детей», — написал Хинштейн в Telegram. Он напомнил, что масштабная работа по эвакуации жителей идет с 12 марта.
Врио губернатора уточнил, что в пунктах временного размещения внутри региона находятся 246 человек, еще 360 уехали к родственникам. С жителями работают медики, психологи и юристы.
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