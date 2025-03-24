24 марта 2025

В Петербурге из реки Мойки извлекли тело мужчины, вмерзшее в лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Прохожие заметили часть одежды, выступающую изо льда
Прохожие заметили часть одежды, выступающую изо льда Фото:

В Петербурге из реки Мойки было извлечено тело мужчины, которое вмерзло в лед. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Труп, вмерзший в лед, достали только что из реки Мойки», — пишет портал. По информации от местных жителей, трагическая находка была сделана напротив дома №99 на набережной.

Прохожие заметили часть одежды, выступающую изо льда, и вызвали экстренные службы. Спасатели прибыли на место и подтвердили находку тела, после чего начали операцию по его извлечению. На данный момент причины и обстоятельства попадания мужчины в воду неизвестны. Личность погибшего не установлена.

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В Петербурге из реки Мойки было извлечено тело мужчины, которое вмерзло в лед. Об этом сообщает «Фонтанка». «Труп, вмерзший в лед, достали только что из реки Мойки», — пишет портал. По информации от местных жителей, трагическая находка была сделана напротив дома №99 на набережной. Прохожие заметили часть одежды, выступающую изо льда, и вызвали экстренные службы. Спасатели прибыли на место и подтвердили находку тела, после чего начали операцию по его извлечению. На данный момент причины и обстоятельства попадания мужчины в воду неизвестны. Личность погибшего не установлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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