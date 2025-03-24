В Петербурге из реки Мойки извлекли тело мужчины, вмерзшее в лед

В Петербурге из реки Мойки было извлечено тело мужчины, которое вмерзло в лед. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Труп, вмерзший в лед, достали только что из реки Мойки», — пишет портал. По информации от местных жителей, трагическая находка была сделана напротив дома №99 на набережной.
Прохожие заметили часть одежды, выступающую изо льда, и вызвали экстренные службы. Спасатели прибыли на место и подтвердили находку тела, после чего начали операцию по его извлечению. На данный момент причины и обстоятельства попадания мужчины в воду неизвестны. Личность погибшего не установлена.
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