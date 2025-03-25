Путин рассказал о будущем Курской области

Все разрушенное в Курской области после вторжения ВСУ будет восстановлено, жители не останутся в беде. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с деятелями культуры.
«Россия не оставит живущих в Курской области и пострадавших от ВСУ, разрушенное будет восстановлено», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
По словам Путина, ВСУ, уходят из региона, специально разрушают объекты культурного наследия. Он пообещал, что чинящие преступления боевики будут наказаны.
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