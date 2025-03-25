Путин наградил девятерых свердловчан, среди них мэр Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин объявил благодарность мэру Екатеринбурга Алексею Орлову и раздал различные награды еще восьмерым свердловчанам. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — объясняется награждение Орлова в документе. Благодарность главы государства также получили дозиметрист Уральского федерального государственного унитарного предприятия по обращению с радиоактивными отходами Елена Нятина и директор «Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина» Марина Боровкова.
Машинист-инструктор локомотивных бригад Василий Горгопу и мастер участка пункта технического обслуживания станции Екатеринбург-Пассажирский Михаил Скутин удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетные грамоты президента РФ получили ведущий инженер «Уральского электрохимического комбината» Сергей Сутормин и ведущий специалист «Научно-производственного объединения „Центротех“ Светлана Царегородцева.
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