Лидеры ЕС резко изменили свою позицию по перемирию на Украине, когда им это стало выгодно. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, после того как Киев выразил готовность к 30-дневному прекращению огня, политические деятели Европы начали активно поддерживать идею перемирия, несмотря на свою предыдущую позицию.
«[Лидеры ЕС] сразу стали кричать, что, теперь „мяч“ на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия им надо... Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился», — заметил Лавров в интервью «Первому каналу».
Лавров подчеркнул, что одновременно с заявлениями о готовности к перемирию Киев усилил военные действия, запустив рекордное количество дронов по территории России. Это действие со стороны Украины и отсутствие осуждения со стороны Запада, по мнению министра, свидетельствует о двойных стандартах в подходах к регулированию конфликта.
Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф продемонстрировал осознание ключевых аспектов украинского конфликта в своих заявлениях, заявил ранее Лавров. Тем не менее, по мнению министра иностранных дел, Уиткофф преувеличивает способности европейских лидеров к достижению мирного соглашения.
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