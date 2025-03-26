Украинским пограничникам разрешили брать поборы с желающих уехать за рубеж

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Пограничникам на Украине поручили собирать деньги с местных жителей, пытающихся уехать из страны
Пограничникам на Украине поручили собирать деньги с местных жителей, пытающихся уехать из страны Фото:

Украинским пограничникам задерживают выплаты зарплат, вследствие чего руководство дало им указания собирать взятки с граждан, стремящихся покинуть страну. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на данные украинских пограничников.

«Один из пограничников, который служит на границе между Венгрией и Украиной, написал нам, что большие задержки по зарплате и жалобы по этому поводу. Им дали указание, что украинцы, которые перебегают на Запад от мобилизации, забирать у них все: деньги, ценные вещи», — рассказал Киселев для ТАСС. 

Он отметил, что один из пограничников, выполняющий подобные действия, недоволен действиями нацистов, но одновременно выражает любовь к Украине. Виталий Киселев также добавил, что киевские власти распорядились укрепить границы с Венгрией и Румынией из-за опасений аннексии западных областей Украины.

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Украинским пограничникам задерживают выплаты зарплат, вследствие чего руководство дало им указания собирать взятки с граждан, стремящихся покинуть страну. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на данные украинских пограничников. «Один из пограничников, который служит на границе между Венгрией и Украиной, написал нам, что большие задержки по зарплате и жалобы по этому поводу. Им дали указание, что украинцы, которые перебегают на Запад от мобилизации, забирать у них все: деньги, ценные вещи», — рассказал Киселев для ТАСС.  Он отметил, что один из пограничников, выполняющий подобные действия, недоволен действиями нацистов, но одновременно выражает любовь к Украине. Виталий Киселев также добавил, что киевские власти распорядились укрепить границы с Венгрией и Румынией из-за опасений аннексии западных областей Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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