Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном

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Путин назначил замминистра иностранных дел Руденко представителем РФ при решении вопроса о ратификации
Путин назначил замминистра иностранных дел Руденко представителем РФ при решении вопроса о ратификации Фото:

Договор о стратегическом партнерстве РФ и Ирана президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. 

«Назначить замминистра МИД РФ Андрея Руденко представителем президента РФ при рассмотрении вопроса о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном», — сказано в распоряжении. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов. 

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Договор о стратегическом партнерстве РФ и Ирана президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.  «Назначить замминистра МИД РФ Андрея Руденко представителем президента РФ при рассмотрении вопроса о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном», — сказано в распоряжении. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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