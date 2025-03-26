Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин назначил замминистра иностранных дел Руденко представителем РФ при решении вопроса о ратификации
Договор о стратегическом партнерстве РФ и Ирана президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Назначить замминистра МИД РФ Андрея Руденко представителем президента РФ при рассмотрении вопроса о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном», — сказано в распоряжении. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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