Умер дедушка звездной гимнастки Ляйсан Утяшевой

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о гибели своего деда. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Сегодня мой дедушка ушел», — рассказала Утяшева на своем канале. По словам спортсменки, 15 апреля ее родственнику исполнилось бы 89 лет.
Ляйсан Утяшева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, за свою карьеру завоевала множество титулов и наград. Среди прочих, она стала мастером спорта России в 1999 году, мастером спорта России международного класса в 2002 году и заслуженным мастером спорта России в 2010 году. Помимо своих спортивных достижений, Ляйсан Утяшева также известна как телеведущая.
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