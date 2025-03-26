Умер дедушка звездной гимнастки Ляйсан Утяшевой

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Ляйсян Утяшева рассказала о смерти своего дедушки
Ляйсян Утяшева рассказала о смерти своего дедушки Фото:

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о гибели своего деда. Об этом она написала в своем telegram-канале. 

«Сегодня мой дедушка ушел», — рассказала Утяшева на своем канале. По словам спортсменки, 15 апреля ее родственнику исполнилось бы 89 лет. 

Ляйсан Утяшева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, за свою карьеру завоевала множество титулов и наград. Среди прочих, она стала мастером спорта России в 1999 году, мастером спорта России международного класса в 2002 году и заслуженным мастером спорта России в 2010 году. Помимо своих спортивных достижений, Ляйсан Утяшева также известна как телеведущая.

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Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о гибели своего деда. Об этом она написала в своем telegram-канале.  «Сегодня мой дедушка ушел», — рассказала Утяшева на своем канале. По словам спортсменки, 15 апреля ее родственнику исполнилось бы 89 лет.  Ляйсан Утяшева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, за свою карьеру завоевала множество титулов и наград. Среди прочих, она стала мастером спорта России в 1999 году, мастером спорта России международного класса в 2002 году и заслуженным мастером спорта России в 2010 году. Помимо своих спортивных достижений, Ляйсан Утяшева также известна как телеведущая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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