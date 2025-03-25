25 марта 2025

В Нижневартовске закрыли службу доставки еды из-за массового заражения клиентов сальмонеллезом

В Нижневартовске закрыли службу доставки из-за массового заражения сальмонеллой
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске 8 человек попали в больницу после еды из службы доставки
В Нижневартовске 8 человек попали в больницу после еды из службы доставки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) судебные приставы закрыли службу доставки еды «Классика Нижневартовска» после массового заражения жителей города сальмонеллезом. Диагноз подтвердился у 8 югорчан, которые находятся на лечении в стационаре, сообщила URA.RU пресс-служба ФСПП.

«После отравления граждан города Нижневартовска Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование в службе доставки еды, выявлены нарушения. Работа компании „Классика Нижневартовска“ приостановлена судебными приставами», — следует из сообщения ведомства.

Выявленные санитарные нарушения — насекомые, грязь, несоблюдение товарного соседства, отсутствие маркировок — привели к заражению посетителей острой кишечной бактерией рода сальмонеллез. Диагноз подтвердился у 8 югорчан, которые находятся на лечении в стационаре.

Работу службу доставки приостановили на 45 суток. После инцидента индивидуальный предприниматель пересмотрела свои взгляды и завершила предпринимательскую деятельность, сообщили в пресс-службе ФССП.

Ранее URA.RU сообщало, что в сургутский ресторан «Мидийное место» нагрянул Роспотребнадзор. Результаты проверки указали на нарушение норм СанПиН.

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В Нижневартовске (ХМАО) судебные приставы закрыли службу доставки еды «Классика Нижневартовска» после массового заражения жителей города сальмонеллезом. Диагноз подтвердился у 8 югорчан, которые находятся на лечении в стационаре, сообщила URA.RU пресс-служба ФСПП. «После отравления граждан города Нижневартовска Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование в службе доставки еды, выявлены нарушения. Работа компании „Классика Нижневартовска“ приостановлена судебными приставами», — следует из сообщения ведомства. Выявленные санитарные нарушения — насекомые, грязь, несоблюдение товарного соседства, отсутствие маркировок — привели к заражению посетителей острой кишечной бактерией рода сальмонеллез. Диагноз подтвердился у 8 югорчан, которые находятся на лечении в стационаре. Работу службу доставки приостановили на 45 суток. После инцидента индивидуальный предприниматель пересмотрела свои взгляды и завершила предпринимательскую деятельность, сообщили в пресс-службе ФССП. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутский ресторан «Мидийное место» нагрянул Роспотребнадзор. Результаты проверки указали на нарушение норм СанПиН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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