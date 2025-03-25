В Нижневартовске закрыли службу доставки еды из-за массового заражения клиентов сальмонеллезом

В Нижневартовске (ХМАО) судебные приставы закрыли службу доставки еды «Классика Нижневартовска» после массового заражения жителей города сальмонеллезом. Диагноз подтвердился у 8 югорчан, которые находятся на лечении в стационаре, сообщила URA.RU пресс-служба ФСПП.
«После отравления граждан города Нижневартовска Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование в службе доставки еды, выявлены нарушения. Работа компании „Классика Нижневартовска“ приостановлена судебными приставами», — следует из сообщения ведомства.
Выявленные санитарные нарушения — насекомые, грязь, несоблюдение товарного соседства, отсутствие маркировок — привели к заражению посетителей острой кишечной бактерией рода сальмонеллез. Диагноз подтвердился у 8 югорчан, которые находятся на лечении в стационаре.
Работу службу доставки приостановили на 45 суток. После инцидента индивидуальный предприниматель пересмотрела свои взгляды и завершила предпринимательскую деятельность, сообщили в пресс-службе ФССП.
Ранее URA.RU сообщало, что в сургутский ресторан «Мидийное место» нагрянул Роспотребнадзор. Результаты проверки указали на нарушение норм СанПиН.
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