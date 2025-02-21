21 февраля 2025

«Нас бы уже закрыли»: новый ресторан в Сургуте оправдался за проверку Роспотребнадзора

В Сургуте ресторан «Мидийное место» оправдался за проверку Роспотребнадзора
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ресторане «Мидийное место» опровергли обвинения в нарушениях норм СанПин
В ресторане «Мидийное место» опровергли обвинения в нарушениях норм СанПин Фото:

Недавно открывшийся в Сургуте (ХМАО) ресторан «Мидийное место» оправдался за проверку Роспотребнадзора, результаты которой указали на нарушение норм СанПиН. Заявление администраторы ресторана сделали в социальных сетях. 

«Мы провалили проверку СанПин», — так выражается один из множества тех, кто о нас пишет. Но если бы это было так, нас бы уже закрыли», — рассказали в аккаунте ресторана в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

В руководстве заведения отметили, что процесс проверок все еще продолжается, а большинство замечаний Роспотребнадзора уже устранены. Там также поделились, что в 2ГИС на странице ресторана появилось много отзывов о якобы отравлении, и добавили, что проверяют эту информацию. 

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в недавно открывшееся в Сургуте «Мидийное место». Причиной стала жалоба клиентов. Позже стало известно, что в  результате проверки надзорный орган выявил серьезные нарушения, которые указывают на недостаточный уровень санитарно-гигиенического состояния объекта.

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Недавно открывшийся в Сургуте (ХМАО) ресторан «Мидийное место» оправдался за проверку Роспотребнадзора, результаты которой указали на нарушение норм СанПиН. Заявление администраторы ресторана сделали в социальных сетях.  «Мы провалили проверку СанПин», — так выражается один из множества тех, кто о нас пишет. Но если бы это было так, нас бы уже закрыли», — рассказали в аккаунте ресторана в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). В руководстве заведения отметили, что процесс проверок все еще продолжается, а большинство замечаний Роспотребнадзора уже устранены. Там также поделились, что в 2ГИС на странице ресторана появилось много отзывов о якобы отравлении, и добавили, что проверяют эту информацию.  Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в недавно открывшееся в Сургуте «Мидийное место». Причиной стала жалоба клиентов. Позже стало известно, что в  результате проверки надзорный орган выявил серьезные нарушения, которые указывают на недостаточный уровень санитарно-гигиенического состояния объекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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