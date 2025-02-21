«Нас бы уже закрыли»: новый ресторан в Сургуте оправдался за проверку Роспотребнадзора

Недавно открывшийся в Сургуте (ХМАО) ресторан «Мидийное место» оправдался за проверку Роспотребнадзора, результаты которой указали на нарушение норм СанПиН. Заявление администраторы ресторана сделали в социальных сетях.
«Мы провалили проверку СанПин», — так выражается один из множества тех, кто о нас пишет. Но если бы это было так, нас бы уже закрыли», — рассказали в аккаунте ресторана в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).
В руководстве заведения отметили, что процесс проверок все еще продолжается, а большинство замечаний Роспотребнадзора уже устранены. Там также поделились, что в 2ГИС на странице ресторана появилось много отзывов о якобы отравлении, и добавили, что проверяют эту информацию.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в недавно открывшееся в Сургуте «Мидийное место». Причиной стала жалоба клиентов. Позже стало известно, что в результате проверки надзорный орган выявил серьезные нарушения, которые указывают на недостаточный уровень санитарно-гигиенического состояния объекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!